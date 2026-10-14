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La ruota dei campioni
PROGRAMMI14 ottobre 2026

La ruota dei campioni, perché non va in onda mercoledì 14 ottobre?

Ecco cosa prevede la programmazione di Canale 5
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Gerry Scotti e Samira Lui
Gerry Scotti e Samira Lui

Mercoledì 14 ottobre 2026 La ruota dei campioni non andrà in onda su Canale 5. Durante gli scorsi mercoledì, la prima serata della rete aveva infatti seguito le sfide tra i concorrenti del quiz condotto da Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui.

Nello studio della trasmissione non erano mancate le sorprese, come la partecipazione dei tre componenti de Il Volo e le prove che avevano coinvolto Michelle Hunziker insieme al duo comico Ale e Franz.

Cosa va in onda il 14 ottobre in prima serata su Canale 5 al posto de La ruota dei campioni?

Dopo il consueto appuntamento con il Tg5 delle ore 20, mercoledì 14 ottobre la guida tv di Canale 5 prevede una nuova puntata de La ruota della fortuna. Qui, due nuovi concorrenti sfideranno la campionessa Giulia, nella speranza di raggiungere il gioco finale e conquistare il montepremi.

A seguire, serata in compagnia de Il Volo con Uno per Tutti, il grande appuntamento dedicato alla musica. Dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, con tanti ospiti pronti ad accompagnare il famoso trio in un viaggio che toccherà diverse generazioni e mondi musicali differenti.

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