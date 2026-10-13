Il Volo - Uno per Tutti, dal 14 ottobre su Canale 5 con Amadeus, Elisa e Mahmood

Novità assoluta di questa edizione sarà Il Volo alla conduzione : Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si alterneranno nel ruolo di conduttori. Ognuno di loro, infatti, condurrà una delle tre serate affiancati da tre partner d’eccezione. La prima puntata sarà condotta da Piero Barone e Amadeus .

Ospiti della prima serata: Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella. Sul palco, come sempre, si alterneranno così duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali differenti. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.

Uno per Tutti è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Le prossime puntate de Il Volo – Uno Per Tutti saranno mercoledì 21 e 28 ottobre 2026.

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