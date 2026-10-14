La donna la descrive con queste parole: " Era una ragazza molto riservata . Si teneva tante cose dentro, purtroppo, e questa era parte del suo carattere". Il rimpianto più grande riguarda il 13 ottobre, l'ultima volta che la vide: "Volevo abbracciarla, però lei era già salita in macchina e ci siamo salutate dalla macchina. Non sono riuscita neanche ad abbracciarla l'ultimo giorno ".

La 29enne è stata uccisa il 14 ottobre 2025 nella sua casa di Milano: per il femminicidio è a processo l'ex compagno Gianluca Soncin. La donna dichiara: "La giustizia vera è che l'assassino, che ha fatto quello che ha fatto, non esca mai più di galera".

Lo scorso marzo, durante il trasferimento della salma nel cimitero di Strozza, nel Bergamasco, la tomba è stata profanata e la testa della giovane asportata. Ora Una spera di ritrovare i resti della figlia: "Viviamo con questa speranza e questa mi dà la forza per andare avanti".

Per la profanazione risulterebbe indagato Francesco Dolci, conoscente della giovane, che si dichiarerebbe estraneo. La madre ricorda invece due persone che avrebbero dato fastidio a Pamela, tra cui un incappucciato che si sarebbe presentato sotto casa sua a Milano, danneggiandole auto e freni. "Gli inquirenti hanno escluso qualsiasi interesse economico", sottolinea. E sul movente conclude: "L'unico motivo: ossessione e vendetta".

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