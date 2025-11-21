Su Canale 5, grande successo per la La Ruota dei Campioni, l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti della storia de La Ruota della Fortuna, andato in onda giovedì 20 novembre.

Il game show condotto da Gerry Scotti è leader assoluto della serata con 5.881.000 spettatori totali e il 28% di share individui, con picchi di 6.678.000 spettatori e del 31.42% di share.

A seguire, eccellente risultato anche per La Ruota dei Campioni- Nuove sfide che raggiunge 4.013.000 spettatori totali, con il 25.7% di share individui.

Manuel Bonanomi è il vincitore della prima puntata de La Ruota dei Campioni. Lo studente in Ingegneria Alimentare di Erba, 25 anni, ha avuto la meglio su tutti gli altri campioni vincendo 32.100 euro accumulati nelle manche intermedie del torneo e 50.000 euro vinti alla Ruota delle Meraviglie.

