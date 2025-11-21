Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 17 a venerdì 21 novembre, a distanza di cinque anni, a Ilgaz viene affidato un nuovo caso.

Viene trovato un cadavere e Ceylin si occupa del caso. Il procuratore Nadide obbliga Ceylin e Ilgaz a collaborare.

Metin viene assolto e torna in servizio.

Ceylin interrompe la festa di fidanzamento di Cinar e Parla per procedere all'arresto di Nil.

Un flashback svela la verità sulla morte di Ilgaz. Si scopre che Ceylin e Ilgaz erano diventati genitori.

La psicologa si confronta con Aylin e Osman sulla situazione di Elif.

