Domenica 23 novembre in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, debutta Zelig On, il nuovo programma comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello con la presenza fissa del duo Ale&Franz.
Sul palco, un'esplosione di talenti: i volti emergenti del nuovo panorama comico italiano, pronti a mettersi in gioco con pezzi originali, personaggi esilaranti e osservazioni taglienti. Un mix dinamico tra comicità tradizionale e nuovi linguaggi.
Nel promo qui sopra, alcuni dei comici che si esibiranno sul palco di Zelig On.