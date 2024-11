La rosa della vendetta, l'ultima puntata del 17 novembre in streaming

Gli ultimi episodi de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), sono andati in onda domenica 17 novembre in prima serata su Canale 5.

La rosa della vendetta: la trama dell'ultima puntata del 17 novembre

Murat Unalmis è Gulcemal ne La rosa della vendetta

Gara e Ibrahim informano Deva della scomparsa del piccolo Cemal. Lei si precipita al parco e inizia a chiedere ai passanti se abbiano visto suo figlio. Intanto i nonni del piccolo allertano la polizia. Nel frattempo, Gulcemal e Cemal finiscono di mangiare, dopodiché prendono un taxi per andare alla stazione di polizia più vicina.

A casa di Zafer, arrivano dall'estero Armagan e Ipek. Armagan, grazie a una cura in Svizzera pagata da Gulcemal, riesce finalmente a camminare. Ma il clima sereno viene presto interrotto dalla telefonata di Ibrahim alla figlia Ipek, la quale viene informata della scomparsa del piccolo Cemal.

Alla stazione di polizia, Gulcemal consegna il piccolo agli agenti e si allontana per rilasciare una dichiarazione. In quel frangente, Cemal prende dal suo zaino un libro e lo mette nella borsa del padre. E così, Gulcemal va via, pronto a ripartire su una nave. Anche Deva, Gara e Ibrahim arrivano alla centrale.

Gulcemal in realtà non ha mai lasciato Istanbul, in quanto non è mai risalito sulla nave che lo aspettava al porto perché, oltre al contrattempo di Cemal, si è fermato anche a parlare con una mendicante con in braccio un bambino. L’uomo è rimasto colpito dalla donna perché, a dispetto delle condizioni in cui vive, non ha mai pensato di abbandonare suo figlio. Inoltre, a un tratto si accorge di avere nella sua borsa un libro che conosce bene e capisce che a lasciarglielo è stato proprio il piccolo Cemal.

Così fa ritorno alla stazione di polizia per chiedere l’indirizzo della casa di Deva. Si presenta anche all’inaugurazione della mostra della ragazza, ma arriva con largo anticipo, prima di tutti. Così si apparta e vede arrivare da lontano i suoi cari. Quando sono tutti entrati, chiede a una responsabile all’ingresso di consegnare il libro a Deva da parte sua, senza rivelare la sua identità. Nel frattempo, Deva tiene un lungo discorso di ringraziamento al suo grande amore.

