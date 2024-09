La rosa della vendetta, la puntata del 29 settembre in streaming

I nuovi episodi della serie La rosa della vendetta con Murat Unalmis sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

I nuovi episodi de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), sono andati in onda domenica 29 settembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra è possibile vedere gli episodi 24 e 25 della serie, disponibili gratis on demand su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della puntata del 29 settembre

Una scena de La rosa della vendetta

Mert rivela a Deva che Vefa sa che erano fidanzati. L'uomo non ha ancora detto nulla a Gülcemal, perché Mert gli ha fatto capire che, se dovesse succedergli qualcosa, anche Gülendam ne risentirebbe.

Gülcemal mostra a Deva il contenitore con dentro le armi di tutti gli uomini della casa e giura alla donna che non ne faranno mai più uso. Le fa poi firmare un contratto, che stipula la creazione del loro marchio sotto il nome di Deva.

Mentre sta tornando al paese, Deva viene presa da alcuni uomini che la portano da Zafer, che le intima di riportarle suo figlio Armagan entro il giorno successivo, se non vuole che Gülcemal scopra del fidanzamento tra Deva e Mert.

Tornata a casa, Deva rivela a Ibrahim e a Ipek di essersi messa in affari con Gülcemal. Il padre si mostra estremamente contrariato, tanto da dirle di essere pronto a tagliare i ponti con lei, in caso decidesse di proseguire questo rapporto commerciale.

Zafer arriva alla festa per la presentazione del marchio, dà dell'assassino a Gülcemal davanti a tutti e minaccia Deva.

La ragazza torna dal padre, con cui ha una brutta litigata: in un impeto di rabbia, Ibrahim esclama che quella casa non è un orfanotrofio, e Deva, ferita dalle sue parole, visto che aveva sempre considerato Ibrahim un padre, decide di scappare via con Armagan. Ibrahim tenta in tutti i modi di fermarli e di scusarsi, ma ormai è troppo tardi.

Ore dopo, i due ancora non si sono fatti sentire, così l'uomo e Ipek vanno a casa di Gülcemal, sperando di trovarli lì. In realtà, Gülcemal non ha la più pallida idea di dove siano, visto che Deva ha spento il cellulare da un bel po'. Tutti molto preoccupati, decidono di spargere la notizia della loro scomparsa e di cercarli con ogni mezzo possibile.

Nel frattempo, Gülendam origlia una litigata tra Mert e Vefa, scoprendo così che suo marito è l'ex fidanzato di Deva. Zafer va a casa di Ibrahim per riprendersi Armagan. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 alle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

