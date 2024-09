I nuovi episodi della serie La rosa della vendetta con Murat Unalmis sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity

I nuovi episodi de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), sono andati in onda domenica 22 settembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra è possibile vedere gli episodi 21, 22 e 23 della serie, disponibili gratis on demand su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della puntata del 22 settembre

Deva in una scena de La rosa della vendetta

Deva telefona a Gara per scusarsi di essere andata via senza salutarla. Durante la telefonata, però, evita di rivelare l'indirizzo della sua nuova casa per non farlo sapere a Gülcemal. Inoltre, apprende che nell'ultimo mese l'uomo si è rintanato nella sua stanza senza mai uscire.

Nel frattempo, Gülcemal esce finalmente dal suo periodo di solitudine e intende tornare alla carica. Per prima cosa, vuole scoprire tutto sul passato di Mert perché sospetta che sia lui la talpa. Così dà ordini a Vefa di indagare sul suo conto.

Intanto, Zafer ha un incontro con il sindaco, il quale le rivela che il suo progetto sarà finanziato anche da una Fondazione. Zafer è contenta della notizia, ma non sa che dietro a questa Fondazione c'è sempre Gülcemal. Inoltre, Emrullah dice alla donna di aver scoperto l'indirizzo di Deva. Così, Zafer lo comunica a Mert, in modo che il ragazzo possa rivelarlo a Gülcemal. Mert esegue gli ordini.

Deva monta a cavallo nel maneggio di Gülcemal che la invita a restare a cena.

Vefa a casa è in crisi: ha scoperto che Deva è l'ex fidanzata di Mert. Sopraggiunge Gülendam, a cui lui vuole rivelare la verità su Mert, ma lei lo interrompe e gli rivela di essere veramente incinta e felice.

A cena Gülcemal racconta a Deva la propria storia: di aver ucciso il padre di Armagan, di aver vissuto per la strada, di essere stato accolto da Gara, di aver lavorato sulle navi dove ha conosciuto un uomo ricchissimo a cui ha salvato la vita e che per gratitudine gli ha rivelato come diventare ricco.

La sera Vefa aggredisce Mert e gli dice di aver scoperto il suo ruolo in quella casa e che è stato il fidanzato di Deva e di voler dire tutto a Gülcemal. Mert risponde che se lui morirà o fuggirà, Gülendam non resisterà al dolore.

Dopo cena Gülcemal e Deva vanno al maneggio dove Gülcemal le propone di lavorare per lui contro Zafer. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 alle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE