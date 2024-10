La rosa della vendetta, la puntata del 20 ottobre in streaming

I nuovi episodi de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), sono andati in onda domenica 20 ottobre in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile vedere gli episodi 32, 33 e 34 della serie, disponibili gratis on demand su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della puntata del 20 ottobre

Gulcemal in una scena de La rosa della vendetta

Ibrahim minaccia Gara, rivelandole che, se non impedirà il matrimonio di Deva con Gülcemal, le dirà che in realtà Gara è Firuze, sua madre biologica. La conversazione viene udita da Ipek, che affronta Gara con rabbia, accusandola di aver abbandonato la figlia e di averle causato anni di sofferenza. Nonostante le suppliche di Gara, anche Ipek minaccia di raccontare tutto a Deva.

Nel frattempo, in ospedale, il medico annuncia che Gülendam e il suo bambino sono fuori pericolo, notizia che solleva tutti, compresa Zafer. Tuttavia, quando Zafer tenta di far visita alla figlia, viene cacciata da Canan e Armagan, e rinuncia solo per amore del figlio. Armagan riesce anche a riappacificarsi con Gülendam, la quale si scusa per il suo comportamento passato, spiegando che era mossa dall'invidia.

Nel frattempo, Gülcemal fa irruzione in ospedale e rapisce Deva, mentre Mert, attirato con l'inganno da Vefa, viene rapito a sua volta. Preoccupati per la situazione, Ibrahim e Ipek decidono di denunciare tutto alla polizia e si recano a casa di Gülcemal. Quando l'uomo ritorna, porta con sé sia Deva che Mert, entrambi vivi e illesi. Ibrahim chiede alla figlia di tornare a casa, ma Gülcemal lo blocca, mostrando un certificato di matrimonio: lui e Deva si sono sposati sulla scogliera, con Mert come testimone, dimostrando che non c'è stato alcun rapimento.

La situazione si complica ulteriormente quando Gülendam, preoccupata per il silenzio di Mert, decide di dimettersi dall'ospedale e correre a casa, dopo aver subito l'amputazione di un dito per mano del fratello. Anche Ipek si dirige lì, poiché Ibrahim è scomparso dopo un litigio e lei teme che sia andato a riprendersi la figlia.

In realtà, Ibrahim si reca da Zafer e la minaccia, dicendole che rivelerà tutti i suoi segreti se non distruggerà il matrimonio tra Deva e Gülcemal. Zafer, fredda, gli risponde che si è appena fatto una potente nemica per nulla, poiché lei avrebbe comunque tentato di far saltare le nozze, essendo profondamente ostile al figlio. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 alle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

