I nuovi episodi de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), sono andati in onda domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5.

La rosa della vendetta: la trama della puntata del 15 settembre

Gulcemal segue Deva fino al lago credendo di riuscire a coglierla in flagrante. In realtà, la ragazza è lì per inviare dei messaggi alla madre defunta, scoccando frecce nell'acqua. Deva dice a Gulcemal che in uno dei messaggi si sfogherà con lei su quanto la stia facendo soffrire e gli ricorda che il tempo per trovare prove della sua colpevolezza è quasi scaduto. Nel mentre, Ibrahim si incontra con Gara e scopre che la donna ha cresciuto i figli di Zafer e li ha istigati alla vendetta, anziché rivelare di essere viva e crescere la propria figlia. Yelda trova in camera di Emrullah la chiavetta USB che contiene il filmato della conversazione tra Zafer e Deva. Così corre subito a casa di Gülcemal per consegnargliela, non sapendo il vero materiale contenuto nel dispositivo. Deva con la sorella Ipek e il padre Ibrahim lasciano la città per dirigersi alla vecchia casa di campagna del nonno, mentre Gülcemal vede andare via anche Armagan dopo che Zafer gli ha rivelato come è realmente morto suo padre. In seguito, Gulcemal e Vefa se la prendono con Mert quando questi rivela che al mattino Gulendam, dopo una chiamata sospetta, ha avuto una crisi epilettica. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 alle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

