La rosa della vendetta, la puntata del 13 ottobre in streaming

La rosa della vendetta: la trama della puntata del 13 ottobre

Ibrahim è affranto per la decisione di Deva di sposare Gülcemal e telefona a Gara dicendole che, se non impedirà il matrimonio, rivelerà a Deva che è sua madre.

Mentre Gülcemal è in ospedale, ancora sconvolto dalla rivelazione di Zafer, Deva gli telefona invano e inizia a temere che non torni. Gülendam chiede a Mert se tutto questo sia opera sua, ma lui le dice di aver chiesto a Ibrahim di impedire il matrimonio, quindi non ha idea di cosa stia accadendo, dato che l’uomo non si è presentato.

Poco dopo, arrivano proprio Ibrahim e Ipek. Gülendam li accusa di non essere arrivati in tempo e rischia quasi di mettere le mani addosso a Ipek prima che Ibrahim e Mert riescano a dividerle.

In seguito, Ibrahim prende da parte Gara e la avverte del fatto che Mert conosce la sua identità, quindi sarà costretto a dire a Deva che Gara è sua madre prima che lo faccia lui.

In attesa del ritorno dello sposo, Ipek è scettica, mentre Armagan rassicura Deva dicendo che Gülcemal non la lascerebbe mai. Ma quando Gülcemal finalmente si fa sentire, è per chiamare Vefa e dirgli di portare Mert alla scogliera. Gülendam intuisce che sia stata Zafer a chiamare Gülcemal.

Gülendam si trova in ospedale dopo il suo tentato suicidio, e Gülcemal apprende dal medico che sua sorella ha perso molto sangue ed è ancora in pericolo di vita. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 alle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

