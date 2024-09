I nuovi episodi de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), sono andati in onda domenica 1 settembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra è possibile vedere gli episodi 15 e 16 della serie, disponibile gratis on demand su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della puntata dell'1 settembre

Gulendam, Mert e Gulcemal sono in ospedale per un'ecografia di routine per via della gravidanza della donna. La dottoressa, per aiutare Gulendam, dice che le immagini non sono ben visibili e rimanda la visita al mese successivo. Gulendam scoprirà in seguito che è stato Vefa a chiedere alla dottoressa di mentire, per dare tempo alla donna di risolvere la questione. Intanto Deva cerca un confronto con Zafer. Le chiede spiegazioni sul rapimento e la accusa di aver attentato alla sua vita. Zafer si sente tradita da quelle parole e la manda via, dicendole che la ragazza è stata ingannata da Gulcemal.

Gulcemal, interpretato dall'attore Murat Ünalmış, in una scena de La rosa della vendetta

Nel frattempo, Armagan escogita un piano per ottenere le risposte che cerca e avere conferma della sua parentela con Gulcemal. Quest'ultimo rimane arrabbiato con Deva, la quale si confida con Armagan esprimendo il suo disappunto per il trattamento ricevuto. Mert scopre la presenza di Armagan da Gulcemal e informa Zafer, che si trova alla stessa asta pubblica a cui Gulcemal vuole partecipare. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 alle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

