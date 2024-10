Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della nuova serie La rosa della vendetta, in onda domenica 20 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di domenica 20 ottobre di La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), Ibrahim minaccia di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, per convincerla a non sposarsi.

Ipek sente la conversazione tra i due e affronta Gara, rimproverandole di aver abbandonato la figlia e di averla fatta soffrire per tutti questi anni. Anche lei le dice che rivelerà tutta la verità a Deva, nonostante le suppliche di Gara. Il medico annuncia che Gulendam e il bambino sono fuori pericolo, tutti ne sono molto sollevati, Zafer compresa. Quando la donna prova a far visita alla figlia, viene cacciata da Canan e Armagan, e desiste solo per amore del figlio. Il ragazzo riesce anche a riappacificarsi finalmente con Gulendam, che si scusa di averlo trattato male e gli spiega che era mossa dall'invidia che provava nei suoi confronti.

Intanto, Gulcemal fa irruzione all'ospedale e rapisce Deva. Anche Mert, attirato da Vefa con una scusa, viene rapito. Ibrahim e Ipek sono molto preoccupati per la situazione e decidono di denunciare tutto alla polizia e presentarsi a casa di Gulcemal.

La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

