Il confronto tra Gara e Ibrahim in una scena de La rosa della vendetta

Nella prossima puntata di domenica 15 settembre di La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), Gulcemal ha pedinato Deva fino al lago credendo di riuscire a coglierla in flagrante. In realt°, la ragazza è lì per inviare dei messaggi alla madre defunta, scoccando frecce nell'acqua. Deva dice a Gulcemal che in uno dei messaggi si sfogherà con lei su quanto la stia facendo soffrire e gli ricorda che il tempo per trovare prove della sua colpevolezza è quasi scaduto. Ibrahim si incontra con Gara e scopre che la donna ha cresciuto i figli di Zafer e li ha istigati alla vendetta, anziché rivelare di essere viva e crescere la propria figlia. Indignato, l'uomo accetta comunque di non raccontare niente a Gulcemal. Nel frattempo, Yelda trova in camera di Emrullah una chiavetta USB che contiene il filmato della conversazione tra Zafer e Deva. Così, corre subito a casa di Gülcemal per consegnargliela. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

