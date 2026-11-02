La Promessa, le trame della settimana dal 9 al 15 novembre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 9 al 15 novembre?

La Promessa, le trame dal 9 al 15 novembre

Jacobo cerca di scoprire chi ha baciato Martina. Teresa confessa a Cristobal che il bacio ha avuto un significato profondo per lei.

Angela affronta una seduta con lo psichiatra e Curro cerca di raggiungerla, ma Leocadia glielo impedisce. Lorenzo esercita pressione su di lei. Lo psichiatra conferma che Ángela non ha problemi mentali.

Le imprese si tirano indietro dall’accordo con Manuel per la licenza del motore, ma Toño gli impedisce di prendere decisioni avventate. Toño ed Enora trovano nuove aziende fuori dalla Spagna da contattare.

María e Carlo litigano e rifiutano di lavorare insieme.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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