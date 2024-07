Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dall'8 al 14 luglio su Canale 5

Ana Garces (Jana Exposito) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 8 a domenica 14 luglio de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dall'8 al 14 luglio: l'i ncidente di Jimena e la ricerca di Ramona

Jimena cade mentre accenna dei passi di ballo, causando preoccupazione tra i presenti. Viene visitata da Abel, che rassicura sulla sua salute fisica, ma la famiglia resta preoccupata per il suo comportamento strano.

Alonso autorizza le ricerche di Ramona nei territori de La Promessa, ma Cruz si oppone alla partecipazione di Manuel e Curro. Jana tenta di recuperare il fazzoletto di Ramona dalla sua casa, ma non ottiene il risultato sperato.

Margarita spinge Martina a sedurre Antonio per accelerare il fidanzamento, ma Antonio alla fine rivela che non ci sarà alcun matrimonio, poiché Martina non ha ottenuto l'approvazione dei duchi.

La relazione tra Catalina e Pelayo si intensifica, portandoli a proporre un progetto commerciale che però causa tensioni con la marchesa e conseguenze per Lope.

Pia ricatta la marchesa, ma questa impone una condizione per accettare il ricatto, richiedendo il ritorno di Petra. Pia è costretta a firmare un contratto che la pone in una posizione difficile.

Margarita accusa Cruz di essere responsabile della morte del marito e cerca sostegno da Feliciano. Alla fine, Margarita riceve un risarcimento per l'annullamento del matrimonio con Antonio.

Jimena finge una gravidanza, ma la pressione di mantenere la bugia cresce. Abel le consiglia di aspettare prima di rivelare la verità a Manuel.

Candela deve decidere se sposare Carlos, mentre Simona cerca di chiarire il comportamento di Carlos.

Manuel, preoccupato per la scomparsa di Ramona, interroga Cruz, che reagisce male alle sue domande.

Lorenzo organizza una partita di poker, che culmina con l'inaspettato arrivo di Margarita, che sorprende tutti con la sua abilità nel gioco. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

