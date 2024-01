Le trame de La Promessa dall'8 al 12 gennaio

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dall'8 al 12 gennaio

Salvador è tornato a La Promessa, cieco da un occhio e molto magro, ma vivo. Tutti ne sono molto contenti, ma Maria non sembra felice come dovrebbe.

Curro quasi aggredisce Simona per sapere chi è sua madre, ma quando lei gli dice che potrebbe essere una domestica che lavorava alla tenuta, Dolores lui rifiuta di accettarlo.

Intanto Cruz è provata da quanto successo con la baronessa e non vuole uscire dalla sua stanza. Salvador cerca di tornare alla sua vita di sempre e di riprendersi anche il suo posto di lavoro nella tenuta, anche se non può fare a meno di soffrire per i suoi compagni morti.

Catalina riferisce a suo padre che, dato che lui non vuole lasciarle la gestione de La Promessa, preferisce andarsene via. Alonso cerca di dissuaderla, ma poi accetta la sua decisione, al contrario di Manuel.

Sia Blanca, che ormai sta partendo per l'America, sia Don Romulo sono preoccupati per Manuel, che è triste per la separazione da Jana e che non è contento del suo matrimonio. Nel video qui sopra, conosciamo meglio il cast de La promessa.