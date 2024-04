Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dal 6 al 10 maggio

Simona e Candela continuano il loro sciopero per poter uscire a cercare Don Carlos, mettendo in difficoltà il resto della servitù. Cruz ha contattato un famoso ebanista per realizzare la culla del nascituro, ma Jimena non gradisce l'imposizione e le dice che preferirà usare quella della sua infanzia, indisponendo Cruz. Maria confessa a Teresa di soffrire per la situazione tra Lope e Salvador, e di sentirsi responsabile. Cruz parla a Manuel della discussione con Jimena, che a sua volta spiega al marito di non volersi sottomettere alla prepotenza di Cruz, e di sentirsi trascurata da lui, così Manuel le conferma che useranno la vecchia culla. Margarita spiega a Cruz che si sta intromettendo nella loro vita familiare consentendo a Martina di rimanere a La Promessa, e le chiede di lasciarla stare, minacciando di rivelare un segreto dei marchesi. Romulo riferisce a Pia che Gregorio sarà trasferito lontano da Luján in attesa del processo.

Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE