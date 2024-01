La Promessa, le trame dal 5 al 9 febbraio

Beatriz Oltra è arrivata a La Promessa per sconvolgere la tranquillità di Martina. Jimena è entusiasta della nuova ospite e le due vanno da subito d'accordo. Non è così per Alonso, che non vuole aggiungere un altro ospite alle già affollate stanze del palazzo. Non sarà affatto facile per Martina sbarazzarsi di Beatriz, perché la sua presunta amica, in realtà, sembra essere arrivata per vendicarsi di qualcosa successo tra le due in passato e ha l'intenzione di rimanere fino a quando non avrà raggiunto il suo scopo.

Lorenzo e la baronessa sono alle prese con i loro problemi: devono scoprire chi li ha colti nell'atto di baciarsi. Se la loro relazione venisse alla luce, tutto il loro piano andrebbe a monte.

Maria continua ad essere triste perché Salvador non vuole sposarla, un'occasione che Petra coglie subito per sbatterle in faccia la sua infelicità.

Jana, dopo aver avuto un flashback di quando era bambina, prende finalmente la decisione di indagare sul suo passato.

Nel video qui sopra, conosciamo meglio il cast de La promessa.

