La Promessa, le trame della settimana dal 2 all'8 novembre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 2 all'8 novembre?
L’arrivo dello psichiatra preoccupa Curro per il destino di Angela. Martina fa infuriare Jacobo confessandogli il bacio con un altro uomo, mentre Cristobal si avvicina a Teresa.
Lorenzo costringe Angela a scegliere tra le nozze e il senatorio. Carlo scompare dopo aver scoperto la gravidanza di Maria e, intanto, Manuel affronta Leocadia senza timore.
Il dottor Antunéz mette alla prova Angela, che rischia di compromettere il colloquio con uno scatto d’ira ma Curro la incoraggia. Maria soffre per la fuga di Carlo, mentre Martina cerca di rassicurare Jacobo sul bacio.
Jacobo chiede ad Adriano di scoprire chi ha baciato Martina, ignaro che si tratti proprio di lui. Nel frattempo, Angela tenta di rivelare allo psichiatra le vere intenzioni di Lorenzo.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.