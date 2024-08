Ana Garces (Jana Exposito) e Carlos Suárez (Valentín) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 2 al 6 settembre: la relazione segreta tra Jana e Manuel

María Fernández scopre che il suo rapitore è Valentín, ossessionato da lei, che l'ha rinchiusa in una grotta nel tentativo di farla innamorare di lui.

Una guardia di Funes spara e uccide Valentín. Prima di morire, Valentín dice a Jana che María morirà da sola. Funes e i suoi uomini iniziano le ricerche di María fuori dal palazzo, ma Jana si dispera per non essere riuscita a scoprire dove si trovi.

Simona, sentendosi in colpa per aver accolto Valentín credendo alle sue menzogne, sospetta sempre più che sia stato lui a rapire María. Nel frattempo, Abel esamina il corpo di Valentín e scopre un indizio: un'eruzione cutanea causata dal contatto con ortiche, restringendo la zona di ricerca di María.

Leonor scopre la relazione tra Curro e Martina, rimanendo ferita per il fatto di essere stata esclusa dal segreto. Martina tenta invano di farsi perdonare, ma Leonor non accetta le sue scuse.

Manuel accusa i suoi genitori di averlo costretto a sposare una donna che ha cercato di uccidere sua sorella Catalina e li ritiene responsabili della sua rovina. Decide di ripudiare la moglie.

Catalina prova la salsa di pomodoro proposta da Lope e decide di proporla come nuovo prodotto per l'attività di famiglia. Le salse riscuotono successo, ma Lorenzo e Margarita continuano a tramare contro Pelayo, cercando di smascherarlo.

Cavendish insiste per fare uno scambio di denaro e armi a La Promessa. Pelayo cerca di convincere Alonso a vietare l'ingresso dell'inglese a palazzo, ma senza successo.

Cruz non è entusiasta dell'idea che Leonor possa lavorare, ma apprezza la sua passione per la moda. Intanto, Petra mente a Cruz affermando che Feliciano non è suo figlio, facendole credere che si tratta di pettegolezzi messi in giro dalla servitù.

Nella sua ricerca di María, Lope incontra Vera, una ragazza che fugge dal padre. Lope le offre rifugio a La Promessa, ma con la condizione che resti sempre nascosta in soffitta.

Jana confida a Curro che il figlio di donna Pia è in realtà il figlio del Barone de Linaja. Jana chiede a Curro di mantenere il segreto.

Pia, commossa dalle lacrime di Petra, implora Feliciano di perdonare sua madre. Jana rivela infine a Pia di aver svelato a Curro il segreto sulla paternità del figlio di Diego. Gli episodi de La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

