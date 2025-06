La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 20 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 20 giugno su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 20 giugno

Asli fa incontrare Tolga e Oylum a casa sua per farli chiarire. Esce in cortile e viene colpita da uno sparo di pistola.

Oylum e Tolga vengono portati alla stazione di polizia per rilasciare le loro testimonianze riguardo la sparatoria avvenuta a casa di Asli.

Quando Kahraman chiama Oylum, lei gli racconta l'accaduto, omettendo però di essere insieme a Tolga.

Preoccupato, Karhaman va alla stazione di polizia e scopre che Oylum le aveva tenuto nascosto l'incontro con Tolga.

Intanto, Sezai va a cenare a casa di Kadriye e i due parlano del loro passato insieme.

Guzide e Tarik decidono di incontrare Dundar Terzioglu, credendo che sia il loro figlio biologico.

Demoralizzata dall'esito dell'incontro, Guzide decide di smettere di cercare suo figlio.

Sezai, dispiaciuto per come siano andate le cose con Guzide, incontra Ozan per chiedergli un aiuto.

Dopo aver litigato con Kahraman, Oylum torna a casa di Guzide insieme a Can, convinta di voler chiedere il divorzio.

A un evento Umit, Yesim e Zeynep incontrano Oltan e Ipek insieme.

Yesim va da Oltan per mostrargli il video dove Ipek cerca di investire Guzide.

Quando Oltan prova a parlarne con Ipek, la ragazza inizia a disperarsi convinta che ora Guzide le porterà via anche Oltan.

Mualla fa visita a Kadriye e le intima di non cercare di avvicinarsi a Kahraman.

