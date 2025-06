I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 20 giugno in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 20 giugno su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Asli viene colpita da uno sparo mentre Tolga e Oylum si trovano a casa sua per chiarire il loro rapporto.

Kahraman raggiunge Oylum alla stazione di polizia e la trova insieme a Tolga.

Oylum prende suo figlio Can e va da sua madre, dicendole che vuole chiedere il divorzio.

Oltan si confronta con Ipek, dopo aver scoperto che la ragazza ha tentato di uccidere Guzide.

Mualla va a parlare con Kadriye, la madre biologica di Kahraman.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

