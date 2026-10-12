La Promessa, le trame della settimana dal 19 al 25 ottobre

Enora spiega a Manuel la sua idea di permettere la fabbricazione del motore ad altre aziende, concedendolo in licenza in quanto non hanno un contratto di esclusiva che li lega a don Luis.

Alla Promessa sta per essere assunto un nuovo valletto e Pia vorrebbe che fosse Carlo. In questo modo si potrebbe risolvere la situazione di Maria.

Samuel conferma a Petra che non ci sono abbastanza fondi per mandare avanti il rifugio. Le cuoche negano di aver visto Tono particolarmente pensieroso.

Alonso vorrebbe che Margarita si riappacificasse con Leocadia ma Margarita non ne ha alcuna intenzione.

Martina mente a Margarita, sostenendo che lei e Jacobo non si sono ancora sposati perché stanno prendendo la questione con calma. Il futuro genero della donna, però, lascia intendere che, se dipendesse da lui, sposerebbe Martina immediatamente.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE