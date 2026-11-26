Scopriamo cosa succederà venerdì 27 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 27 novembre, Lorenzo ordina a Teresa di dire a Angela che deve incontrare il sarto per l’abito da sposa, ma la ragazza si rifiuta.
Alonso dice a Leocadia di voler eliminare Curro dalla servitù e la donna dice che ne parlerà con Lisandro.
Nel frattempo, Martina scoppia a piangere davanti a Margarita e le confessa che la causa del suo pianto è l’uomo che l’ha baciata.