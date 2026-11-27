Scopriamo cosa succederà sabato 28 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 28 novembre, Samuel confida a Pia che avrebbe voluto confessare a Maria di essere ancora innamorato di lei.
Adriano, invece, dice a Martina che avrebbe voluto baciarla visto il forte sentimento tra i due, ma Martina gli dice che possono solo essere amici, mentre Jacobo le propone di trasferirsi con lui a New York.