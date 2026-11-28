Scopriamo cosa succederà domenica 29 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 29 novembre, Lorenzo conferma che porterà Angela alla festa.
Fra la servitù c'è un forte malcontento per l'operato di Teresa che convoca tutti e comunica che dovranno seguire i suoi ordini alla lettera e che non concederà più niente.
Molti membri della servitù vanno così a lamentarsi da don Cristobal.