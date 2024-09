La promessa, le trame della settimana dal 16 al 20 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 16 al 20 settembre su Canale 5

Marcos Orengo (Feliciano) e Andrea del Rio (Teresa Villamil) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 16 a venerdì 20 settembre de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 16 al 20 settembre: Jana chiude la relazione con Manuel

Jana decide di porre fine alla sua relazione con Manuel. Nonostante i sentimenti forti di Manuel, Jana rimane ferma nel suo desiderio di chiudere la storia, e si sfoga con Abel. Manuel, nel frattempo, rifiuta di continuare a essere manipolato dalla madre.

María Fernández è in guerra aperta contro Vera, la nuova arrivata tra la servitù, sospettando che voglia rubarle il posto. Nonostante i consigli degli altri servitori, María non si arrende fino a quando non si scusa amichevolmente con Vera.

Cruz e Lorenzo tramano di far assassinare Curro, mascherando l’omicidio come un incidente durante una battuta di caccia. Il capitano, però, sembra riluttante a partecipare al complotto.

Un misterioso mago si offre di esibirsi a La Promessa, e Alonso accetta con l’intento di sollevare lo spirito degli abitanti del palazzo. Rómulo viene incaricato di organizzare l’evento.

Gli episodi de La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45.

