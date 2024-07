Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 15 a domenica 21 luglio de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 15 al 21 luglio: l'inganno di Jimena e la disperazione di Manuel

Le grida di aiuto di Teresa richiamano il personale e Manuel. Il motivo è una grande macchia di sangue nel suo letto che preannuncia il peggio. Subito dopo il suo arrivo, Abel caccia tutti dalla camera, per poter visitare meglio Jimena. Una volta soli, si accerta che Jimena abbia seguito le sue istruzioni alla lettera, e per completare l'inganno le suggerisce di simulare un raschiamento uterino. Tutti a La Promessa piangono la perdita del futuro erede del marchesato, tranne Jimena, che fatica a nascondere il suo sollievo per la fine della farsa. Sia Abel che la madre le chiedono di essere prudente e di continuare a fingere per non destare sospetti. Intanto, il Conte Pelayo ha trovato il primo cliente per la vendita di marmellate: un importante hotel di Madrid. Jimena scende a pranzare sotto lo sguardo stupito di tutti i commensali. Cruz e Manuel insistono perché torni in camera sua a riposare. Lei accetta, accompagnata da Manuel e da sua madre Mercedes. Li raggiunge Abel che le regge il gioco, suggerendole di stare a riposo, data la delicatezza della situazione. Cruz, però, inizia a sospettare che Jimena non abbia abortito veramente e chiede a Petra di tenerla d'occhio. Anche Jana non riesce a darsi pace per aver visto Jimena sorridere dopo l'aborto, mentre abbracciava Manuel. La disinvoltura di Jimena dopo l'aborto inizia a destare sospetti, soprattutto in Cruz. Per questo, Jimena e Mercedez decidono che Abel deve rimanere a La Promessa per poterla coprire. Cruz non è d'accordo, ma viene convinta da Manuel. Catalina e Pelayo continuano a portare avanti l'attività delle confetture e, sebbene ci sia molta complicità tra i due, Catalina assicura al padre che sono solo amici. Su richiesta di Cruz, Lorenzo, in combutta con il notaio, riesce a ideare una trappola per non lasciare la quota della Promessa in mano a Margarita: inserirà due clausole trabocchetto nel contratto. Catalina e Pelayo organizzano un brindisi per ringraziare le donne del paese e la servitù che ha collaborato all'attività della marmellata. Manuel, deluso dal matrimonio e dalla sua mancata paternità, decide di fare qualcosa per recuperare la sua voglia di vivere, cosa che provocherà la rabbia di Jimena, che finge ancora una volta una ricaduta. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE