La promessa
La promessa
SOAP
18 agosto 2025

La Promessa, le trame della settimana dal 25 al 31 agosto

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 25 al 31 agosto

La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 25 a domenica 31 agosto de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 25 al 31 agosto

Tutti, sia la servitù che la famiglia de Lujan, cercano un modo per tirare su il morale a Catalina, ma lei sostiene di aver ancora bisogno di tempo. Julia sorprende Curro e Martina in una situazione che la lascia perplessa. Jana è sempre più nervosa per l'imminente festa di fidanzamento, e la goccia che fa traboccare il vaso è la scoperta che, alle sue spalle, Manuel e Cruz hanno concordato di inventarle un passato più decoroso per presentarla in società. Manuel viene a sapere da Curro che Cruz aveva vietato alla servitù di avere dei rapporti amichevoli con Jana. Maria sorprende Samuel che fa il bagno nudo nel lago. Ricardo e Pia si baciano. Di Jana non c'è ancora notizia. Curro litiga con José Juan per difendere Julia, ma Manuel interviene per separarli. Teresa, Vera e Marcelo raccontano la verità a Lope. Cruz paga Gloria, dicendole che non avrà più bisogno di lei perché Jana non tornerà mai più alla Promessa. Curro ha un nuovo, duro confronto con Lorenzo. Jana continua a non dare notizie di sé e la disperazione di Manuel cresce sempre di più, anche se questo non impedisce a Cruz di intromettersi per parlare male della ragazza. Catalina è ancora molto provata, ma sarà Martina a incoraggiarla a distrarsi un po'.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

