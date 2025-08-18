Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
18 agosto 2025

La forza di una donna, le trame della settimana dal 25 al 29 agosto

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Condividi:
Enver e Bahar in La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 25 al 29 agosto durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 25 al 29 agosto

Hatice trova il coraggio per andare a casa della ex amante di suo marito e finalmente riesce a parlarci. A casa di Bahar si presentano delle persone poco raccomandabili che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento. Sarp chiede a Levent di organizzare l'incontro con Sirin. Doruk e Nisan sono sempre più affezionati ad Arif, tanto che Doruk vorrebbe averlo come papà. Mentre Bahar è ricoverata per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute, Enver si occupa di Nisan e Doruk preparando loro da mangiare e portandoli a scuola. Hatice riceve una telefonata dall'amante del suo ex marito in merito al vincolo di parentela delle loro figlie. Enver pretende che Sirin lo faccia incontrare con Sarp e le dice che, altrimenti, andrà alla polizia e dirà che l'uomo è vivo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

IL RICORDO

Il mondo dello spettacolo ricorda Pippo Baudo

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni

Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista

Fashion

Moda, il ballo dei debuttanti: JW Anderson, lo stakanovista

JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"

JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

Madri e figli

Miriam Leone, il tenero scatto con il figlio Orlando

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

PROMO

I Simpson, dal 18 agosto su Italia 1 e on demand

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity