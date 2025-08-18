Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 25 al 29 agosto durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 25 al 29 agosto

Hatice trova il coraggio per andare a casa della ex amante di suo marito e finalmente riesce a parlarci. A casa di Bahar si presentano delle persone poco raccomandabili che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento. Sarp chiede a Levent di organizzare l'incontro con Sirin. Doruk e Nisan sono sempre più affezionati ad Arif, tanto che Doruk vorrebbe averlo come papà. Mentre Bahar è ricoverata per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute, Enver si occupa di Nisan e Doruk preparando loro da mangiare e portandoli a scuola. Hatice riceve una telefonata dall'amante del suo ex marito in merito al vincolo di parentela delle loro figlie. Enver pretende che Sirin lo faccia incontrare con Sarp e le dice che, altrimenti, andrà alla polizia e dirà che l'uomo è vivo.

