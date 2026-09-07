La Promessa, le trame della settimana dal 14 al 20 settembre

Lorenzo rende pubblico il matrimonio con Angela tramite un articolo di giornale. Martina non vuole lasciare La Promessa fino a quando bambini non staranno meglio.



Curro è sempre più convinto che Lorenzo sia responsabile della morte di Jana e delle sue disgrazie familiari, così lo sequestra e lo minaccia con una pistola.



Adriano e Martina fanno pace, ma Jacobo ha paura che la loro storia sia ormai finita.



Lorenzo esige delle nozze spettacolari con Angela, ma Teresa teme di non essere all'altezza dei preparativi.



Cristóbal e Teresa annunciano grandi cambiamenti per la servitù.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4, il sabato in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity.

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