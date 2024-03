Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 aprile de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dall'1 al 5 aprile

Salvador non reagisce bene quando Lope confessa il suo amore per Maria. Beatriz lascia La Promessa, ma non si trattiene nell'esprimere l'astio che prova nei confronti di Martina. Jana cerca di far capire a Manuel che Jimena sta mentendo anche sullo svenimento, ma lui non vuole più saperne di queste accuse. Simona accetta di continuare a seguire le lezioni di Don Carlos a patto che lui non faccia capire dei loro trascorsi e che non accetti le avances di Candela. Lorenzo fa ritorno a La Promessa dopo le varie commissioni svolte a Puebla de Tera, ma ancora una volta discute con Elisa. Jana intanto riesce a ritrovare la casa dove ha passato gli ultimi momenti con sua madre e suo fratello. La Marchesa fa il suo grane ritorno a La Promessa, sorprendendo tutti a cena. Jana rivela a Curro che è suo fratello, e che il suo vero nome è Marcos, lasciandolo turbato. Cruz sorprende la famiglia con il suo ritorno, e lascia intendere di avere altre sorprese in serbo, ed è soddisfatta di aver spiazzato Elisa. La baronessa è furiosa perché Cruz è tornata senza il suo permesso, e si sfoga con Lorenzo. Cruz rimprovera Manuel per aver lasciato la guida della tenuta a Catalina. Martina dichiara il suo amore a Curro che, provato dalla rivelazione di Jana, ignora la ragazza. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

