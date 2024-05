Il giornalista Franco Di Mare è morto all'età di 68 anni. A Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino dà l'annuncio in diretta: "È morto un grande giornalista"

Il giornalista Franco Di Mare è morto all'età di 68 anni dopo essere stato colpito da un mesotelioma, un tumore molto aggressivo.

Addio a Franco Di Mare, l'annuncio della famiglia

La morte del giornalista è stata annunciata dalla famiglia tramite una nota: "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari si è spento a Roma il giornalista Franco Di Mare".

Myrta Merlino su Franco Di Mare: "È morto un grande giornalista"

Durante la puntata di venerdì 17 maggio, Myrta Merlino comunica la scomparsa del giornalista Franco Di Mare: "Devo darvi una terribile notizia. È morto un grande giornalista, Franco Di Mare, aveva 68 anni. Era stato direttore di Rai 3. Per me è stato anche un amico, lo conoscevo da tantissimo tempo. È stato un inviato in tutte le zone di guerra. Ha avuto un ultimo periodo difficilissimo e una malattia terribile. Faccio un po' fatica. Abbraccio tutte le persone che lo hanno amato. È un momento terribile".

