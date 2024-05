Endless Love, la puntata serale del 17 maggio in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmesso venerdì 17 maggio in seconda serata su Canale 5, Zeynep minaccia di togliersi la vita, ma viene salvata da Ozan. Quest'ultimo chiede a Zeynep di sposarlo e la ragazza accetta. Kemal e Nihan vanno a casa di Karen, ma scoprono che la donna, dopo essersi sposata con Taner Gurkayali, proprietario di una scuderia, si è traferita a Sile (Istanbul), e quindi vanno a cercarla lì. Karen racconta loro della famosa sera, di cinque anni prima, nella tenuta di Emir e conferma che fu Ozan a uccidere Linda con un colpo di pistola. Conclude dicendo che poi fu costretta da Emir ad andare via, in cambio di denaro. Ma Kemal e Nihan sono convinti che la donna non stia dicendo tutta la verità. Emir, dopo aver scoperto che Karen è in Tuchia contro il suo volere, va da lei e le ricorda, con le maniere forti, che non deve "venderlo" raccontando come andarono realmente le cose quella sera. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 maggio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche a mezzanotte e il weekend alle 14.45.

