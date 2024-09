Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 14 settembre su Canale 5, Kemal diventa sempre più sospettoso riguardo alla morte di Ozan e interroga Ayhan che conferma i suoi sospetti.

Ozan è stato avvelenato e uno degli uomini di Ayhan è entrato in contatto con il cuoco che ha messo il veleno nel pasto di Ozan.

Nel frattempo Galip, dopo uno scontro con Emir, è intenzionato ad estromettere il figlio dall'azienda a vantaggio di Asu. La ragazza gode degli stessi diritti di Emir, in quanto anch'essa sua figlia.

Man mano che il loro rapporto diventa più confidenziale, Ayhan confida a Leyla che Kemal sta investigando sull'omicidio di Ozan. Nel frattempo, Kemal si sente in colpa per aver trascurato Asu di recente. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 14 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

