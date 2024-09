Endless Love, Kemal rivela a Nihan: "Penso che Ozan sia stato ucciso" - L'anticipazione

"Per favore devi farmi uscire da qui", "Se credi che morirò in questa prigione ti sbagli di grosso. Mi libererò per vendicarmi di voi due": sono le parole che Ozan avrebbe pronunciato prima di morire e che Kemal fa ascoltare a Nihan, in lacrime.

"Non riesco a capire com'è possibile che una persona che dice queste cose - che si sente in questo modo - possa suicidarsi poche ore dopo?", si chiede Nihan. È allora che Kemal rivela il suo dubbio: "Credo che quello di Ozan non sia stato un suicidio, qualcuno ha voluto mascherare un omicidio". "È stato Emir?", chiede Nihan, ma Kemal non ha una risposta.