Una nuova ed emozionante puntata di Terra amara è andata in onda venerdì 17 maggio in prima serata su Canale 5.

Betul si reca alla villa per sparare a Zuleyha, ma Hakan le fa da scudo e viene colpito al petto.

Hakan muore in ospedale dopo essersi sacrificato per salvare Zuleyha. Zuleyha, accompagnata da Fikret, porta la salma di suo marito a Smirne per celebrarne i funerali.

Betul, in fuga, incontra Abdulkadir e Vahap anche loro ricercati. Sermin, dopo aver trovato riparo nelle baracche dei braccianti, sviene in preda ai morsi della fame e viene soccorsa da Lutfiye.

Durante il colloquio con il suo l'avvocato, Zuleyha viene a sapere che suo marito Hakan le ha lasciato una grande fortuna. Zuleyha decide di dare un nuovo futuro agli abitanti di Cukurova, donando alla città il patrimonio ereditato.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5.

