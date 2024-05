La promessa, il riassunto della settimana dal 13 al 17 maggio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 13 al 17 maggio su Canale 5, Cruz avvia delle ricerche sulla situazione dei cognati e scopre che lo scandalo di Martina li ha resi degli emarginati sociali, motivo per cui si stanno nascondendo a La Promessa. Jana torna, tutta intera, dalla casa dei duchi, rallegrando tutti quanti alla tenuta, tranne la Marchesa che affronta Jimena per il suo intervento. Anche Catalina fa ritorno, e avendo saputo dello sciopero di Simona e Candela, le convince a tornare al lavoro, in cambio di andare lei stessa in paese a cercare informazioni su Don Carlos. Curro fa un regalo a Martina, ma lei non intende ricominciare la relazione. Salvador parla con Maria e le chiede di scegliere tra lui e Lope. Catalina torna da Lujan con cattive notizie: la figlia di Don Carlos sta effettivamente mentendo e c'è un uomo che sembra essere malato nella loro casa. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE