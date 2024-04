La promessa, il riassunto della settimana dall'8 al 12 aprile

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dall'8 al 12 aprile su Canale 5, Cruz rivela alla Baronessa di conoscere il suo segreto più terribile: il coinvolgimento nella morte del barone de Grazalema, il marito. Elisa affronta Lorenzo, il quale non nasconde di averlo rivelato a Cruz. Curro dà libero sfogo alla sua relazione con Martina, tanto che finisce per confessare i dubbi sulle sue origini. Martina gli chiede di non aver fretta. Maria Fernandez non riesce a riconciliare Lope e Salvador, così si rivolge a Teresa per vedere se ha più successo. Nel frattempo, Pia comincia a percepire qualcosa di sospetto. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

