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La promessa
SERIE TV12 ottobre 2026

La Promessa, il riassunto della settimana dal 5 all'11 ottobre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola in onda su Rete 4
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Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 5 all'11 ottobre su Rete 4, Santos viene messo da Cristobal di fronte a una scelta: o restituisce a Lope i soldi guadagnati grazie alle ricette rubate, o verrà licenziato.

Maria viene spinta da Pia e padre Samuel a rivelare a Carlo di essere incinta, ma la domestica continua a rimandare. Nel frattempo, ha modo di lavorare insieme al ragazzo e di scoprire un suo lato che non conosceva.

Leocadia trova il modo di far partire Angela subito dopo le nozze con il capitano, ma quest'ultimo si oppone fermamente. La giovane ragazza assiste di nascosto alla conversazione e comprende che la sua situazione si fa sempre più complicata.

Manuel non si arrende e arriva a offrire il 25% della Promessa al capitano de La Mata se lui annullerà le nozze con Angela. Lorenzo rimane sorpreso dalla proposta e si prende del tempo per riflettere.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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