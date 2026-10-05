Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 28 settembre al 4 ottobre su Rete 4, Lope e Vera chiedono aiuto a Petra per scoprire chi si nasconde dietro Madame Cocotte e la cameriera non impiega troppo tempo per arrivare al colpevole.



Ad aver sottratto di nascosto le ricette illustrate è stato Santos, il quale offre a Petra metà del compenso ricevuto dal giornale in cambio del suo silenzio. Petra, però, non si piega alla proposta e riporta a Lope quanto accaduto.



Dopo aver scoperto l'amore tra Curro e Angela, Manuel cerca in tutti i modi di far annullare le nozze tra la ragazza e il capitano Lorenzo. Per farlo, chiede aiuto anche ad Alonso, ma i due non riescono nel loro scopo.



Andando contro le indicazioni di Manuel, Enora e Toño lavorano a un nuovo sviluppo per il motore dell'aereo. Funzionerà?

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35 e il sabato in prima serata, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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