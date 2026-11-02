Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 26 ottobre all'1 novembre su Rete 4, si scopre che Angela è sopravvissuta al tentativo di suicidio messo in atto per evitare le nozze con il capitano De La Mata.



A salvare la ragazza è stato Curro, che per prendersi cura di lei è fuggito in una dimora lontana dal palazzo e alla quale non fa avvicinare nessuno. I tentativi di Manuel e Pia si infrangono contro il fucile impugnato da Curro, pronto a tutto pur di proteggere la sua amata.



A palazzo, Alonso tenta di stemperare la tensione tra Leocadia e Margarita, rientrata alla Promessa dopo una lunga assenza.



Dopo il mancato matrimonio, alla Promessa sono cambiati gli equilibri della servitù. L'evento ha portato al licenziamento di Lope, un gesto che ha scatenato l'ira di Vera contro Teresa e Cristobal.

Nel frattempo, i domestici e le cameriere continuano a lamentare turni estenuanti a causa della mancanza di personale.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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