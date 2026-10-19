Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 12 al 18 ottobre su Rete 4, Angela viene curata dopo il malore accusato in salotto davanti alla madre Leocadia, ma col passare dei giorni diventa sempre più distaccata. L'imminente matrimonio con il capitano de La Mata mette in difficoltà anche la servitù, impegnata nel preparare l'evento al meglio. Teresa viene messa sotto pressione da Cristobal, mentre Lope si ritrova la responsabilità della cucina.



Maria continua a prendere tempo con Carlo: il ragazzo ancora non sa di essere il padre del bimbo che la domestica porta in grembo in gran segreto.



Pia resta vicina a Curro, visibilmente preoccupato per le condizioni di Angela. A dare una svolta improvvisa agli eventi è Alonso, che arriva a offrire il 25% della Promessa a Lorenzo, se lui annullerà le nozze. Il capitano in un primo momento accetta, ma di fronte alla gioia di tutti straccia il contratto appena firmato e torna sui suoi passi.



Dopo la partenza di Jacobo, Adriano invita Martina a trascorrere una serata insieme e tra i due scatta il bacio. Quando Jacopo torna a palazzo, la dama decide di non rivelare quanto accaduto e di continuare la relazione con il fidanzato.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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