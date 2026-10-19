La Promessa, le trame della settimana dal 26 ottobre all'1 novembre

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 26 ottobre all'1 novembre?
Leocadia vorrebbe firmare una tregua con Margarita, ma lei le rinfaccia di essere patetica nel suo tentativo di imitare Cruz. Curro e Angela tornano a La Promessa.
Petra chiede a Jacobo di vendere il gioiello che le ha donato la Marchesa. Curro esprime ad Alonso il desiderio di riscattare il suo onore.
Curro e Angela parlano delle difficoltà legate al loro ritorno al palazzo. Nel frattempo, il ragazzo si rende conto che Martina sta forzando i suoi sentimenti per Jacobo.
Martina rivela a Curro di essersi baciata con un altro uomo. Alonso informa i figli che Lorenzo ha minacciato di coinvolgere il Duca de Cifuentes y Carvajal.
Carlo annulla la passeggiata con Maria. Maria si sfoga con Donna Pia perché non capisce il cambiamento di atteggiamento del ragazzo.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.