Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
La promessa
SOAP19 ottobre 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 26 ottobre all'1 novembre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 26 ottobre all'1 novembre su Rete 4
Condividi:

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 26 ottobre all'1 novembre?

La Promessa, le trame dal 26 ottobre all'1 novembre

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Leocadia vorrebbe firmare una tregua con Margarita, ma lei le rinfaccia di essere patetica nel suo tentativo di imitare Cruz. Curro e Angela tornano a La Promessa.

Petra chiede a Jacobo di vendere il gioiello che le ha donato la Marchesa. Curro esprime ad Alonso il desiderio di riscattare il suo onore.

Curro e Angela parlano delle difficoltà legate al loro ritorno al palazzo. Nel frattempo, il ragazzo si rende conto che Martina sta forzando i suoi sentimenti per Jacobo.

Martina rivela a Curro di essersi baciata con un altro uomo. Alonso informa i figli che Lorenzo ha minacciato di coinvolgere il Duca de Cifuentes y Carvajal.

Carlo annulla la passeggiata con Maria. Maria si sfoga con Donna Pia perché non capisce il cambiamento di atteggiamento del ragazzo.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • Il prezzo del tradimento
  • In sua difesa
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna
  • High school secrets
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • Forget me not
  • I segreti della porta accanto