Scopriamo cosa succederà lunedì 19 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 19 ottobre, Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristobal, ma poi la difende davanti al resto della servitù, che, tra l'altro, continua a non credere al cambiamento di Petra.
Quest'ultima sospetta anche che Maria possa essere incinta e lo chiede direttamente a Pia.