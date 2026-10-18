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ANTICIPAZIONI18 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 19 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 19 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 ottobre

Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa
Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 19 ottobre, Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristobal, ma poi la difende davanti al resto della servitù, che, tra l'altro, continua a non credere al cambiamento di Petra.

Quest'ultima sospetta anche che Maria possa essere incinta e lo chiede direttamente a Pia.

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