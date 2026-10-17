Scopriamo cosa succederà domenica 18 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 18 ottobre, Tono affronta Enora per il suo inganno e si sente incapace di fidarsi di nuovo di lei.
Manuel pensa che, questa volta, la giovane sia sincera. A causa del suo svenimento, Maria viene dispensata dal servire al banchetto per precauzione, e si sfoga con Samuel.