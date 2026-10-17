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ANTICIPAZIONI17 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 18 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 18 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 ottobre

Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 18 ottobre, Tono affronta Enora per il suo inganno e si sente incapace di fidarsi di nuovo di lei.

Manuel pensa che, questa volta, la giovane sia sincera. A causa del suo svenimento, Maria viene dispensata dal servire al banchetto per precauzione, e si sfoga con Samuel.

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