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ANTICIPAZIONI16 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 17 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 17 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 17 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 ottobre

Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Marta Costa (Angela) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 17 ottobre, Angela è rassegnata per le nozze che stanno per celebrarsi e quando Curro riesce a vederla, grazie all'aiuto di Martina, si spaventa del suo stato perché gli ricorda quello della madre che era impazzita. Curro è determinato a impedire il matrimonio.

Jacobo torna dal suo viaggio con un fermaglio per Martina ma lei lo accetta freddamente.

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