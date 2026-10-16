Scopriamo cosa succederà sabato 17 ottobre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 17 ottobre, Angela è rassegnata per le nozze che stanno per celebrarsi e quando Curro riesce a vederla, grazie all'aiuto di Martina, si spaventa del suo stato perché gli ricorda quello della madre che era impazzita. Curro è determinato a impedire il matrimonio.

Jacobo torna dal suo viaggio con un fermaglio per Martina ma lei lo accetta freddamente.

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