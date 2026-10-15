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ANTICIPAZIONI15 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 16 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 16 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 16 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 ottobre

Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa
Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 16 ottobre, Enora confida a Manuel il motivo per cui li ha ingannati: il duca de Carvajal y Fuentes le aveva promesso di annullare il debito che lo zio aveva nei suoi confronti solo se fosse riuscita a entrare nella squadra di Manuel.

Nel frattempo, Pia avverte Maria che presto non riuscirà più a tenere nascosta la gravidanza.

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