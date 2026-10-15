Scopriamo cosa succederà venerdì 16 ottobre nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di venerdì 16 ottobre, Enora confida a Manuel il motivo per cui li ha ingannati: il duca de Carvajal y Fuentes le aveva promesso di annullare il debito che lo zio aveva nei suoi confronti solo se fosse riuscita a entrare nella squadra di Manuel.

Nel frattempo, Pia avverte Maria che presto non riuscirà più a tenere nascosta la gravidanza.

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